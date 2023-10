Si chiama Pure Panel ed è uno degli elementi stilistici (e tecnologici) più interessanti presenti a bordo delle auto Opel.

Di seguito troverete una guida completa all'Opel Pure Panel, tutto quello che c'è da sapere sull'innovativo cruscotto digitale della Casa tedesca.

Cos'è il Pure Panel?

Il Pure Panel è un cruscotto a sviluppo orizzontale che integra due display widescreen: uno davanti al conducente e un touchscreen centrale inclinato verso il guidatore.

In cosa è diverso dagli altri sistemi di infotainment con due schermi uniti?

Esteticamente mette le prese d'aria in secondo piano mentre per quanto riguarda la user experience fornisce solo le informazioni utili eliminando tutti gli stimoli visivi irritanti. In più è impreziosito da pulsanti fisici che consentono di controllare le funzioni essenziali e dalla possibilità di personalizzare le informazioni visibili.

Quali Opel montano il Pure Panel?

Per il momento il Pure Panel è montato da cinque Opel:

Astra

Astra Station

Mokka

Grandland

Mokka-e

A breve debutterà su altri due modelli: Astra Electric e Astra Station Electric.

Quanto sono grandi gli schermi dell'Opel Pure Panel?

Dipende dai modelli e dagli allestimenti: sull'Astra ci sono due display da 10" mentre sulla Mokka e sulla Grandland il cruscotto può arrivare fino a 12".