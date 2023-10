La Opel Mokka-e è la variante elettrica della seconda generazione della Mokka.

La piccola SUV tedesca a emissioni zero è offerta in quattro allestimenti: e-Edition, e-Elegance, e-GS e e-Ultimate. Avete già letto il nostro articolo su come ricaricare un'auto elettrica gratis alle colonnine? E quello su come aggiornare Android Auto all'ultima versione?

Di seguito troverete tutti i dettagli della Opel Mokka-e: versioni, prezzi, rivali e chi più ne ha più ne metta.