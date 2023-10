Opel Mokka-e, la tecnologia sigla per sigla

La Opel Mokka-e - variante elettrica della seconda generazione della piccola SUV tedesca - è una crossover poco ingombrante (solo 4,15 metri di lunghezza) e ricca di tecnologia. Avete già letto il nostro articolo sulle migliori app per muoversi in città? E quello su come funziona Android Auto?

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della "baby" Sport Utility a emissioni zero di Rüsselsheim.

ABS

L'ABS (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

BEV

La sigla BEV identifica le auto elettriche Opel.

Emergency Brake

L'Emergency Brake è la frenata automatica.

ESP

L'ESP non è altro che il controllo di stabilità.

Isofix

Gli attacchi Isofix servono ad ancorare i seggiolini per bambini ai sedili.

Lane Keep Assist

Il Lane Keep Assist avverte il conducente quando l'auto sta per lasciare la corsia involontariamente.

Opel Connect

Opel Connect è un pacchetto di servizi legati alla connettività e alla sicurezza.

Wireless charger

Il wireless charger è il caricatore wireless per smartphone.