È tornata la Opel Frontera ma non è più una fuoristrada

La terza generazione dell'ultima creazione della Casa tedesca si è infatti trasformata in una versatile SUV compatta . Di seguito troverete le foto e i dati di questa ecologica crossover che prenderà il posto della Crossland: quasi tutto quello che c'è da sapere (mancano i prezzi, non ancora comunicati) su questa vettura.

Indice

Nuova Opel Frontera: il design esterno

La SUV compatta tedesca deriva dalla nuova Citroën C3 Aircross (che a sua volta sarà un profondo restyling del modello già in vendita da un anno sui mercati emergenti ) e si nota soprattutto nella vista di profilo con il voluminoso montante C, i passaruota e i parafanghi pronunciati.

L'elemento più caratteristico della Opel Frontera è il frontale : la mascherina Opel Vizor integra per la prima volta il nuovo logo "Blitz" e i fari ECO LED con abbaglianti automatici. Originale anche la coda, con i gruppi ottici sdoppiati.

Nuova Opel Frontera: gli interni

La plancia spigolosa a sviluppo orizzontale della Opel Frontera è dominata da due display da 10". Sugli allestimenti più economici è invece previsto un più semplice supporto per il telefono.

Segnaliamo inoltre la funzione Intelli-Seat nei sedili anteriori (una fessura che allevia la pressione sul coccige), il caricabatterie wireless per smartphone e quattro prese USB (due davanti e due dietro). Nella consolle centrale c'è anche una cinghia che permette di tenere in posizione dispositivi grandi come i tablet.