Non preoccupatevi, non è stato ancora eliminato il freno, ma molte auto elettriche e ibride plug-in offrono una nuova modalità di guida che non solo consente di recuperare energia frenando, ma di eliminare quasi totalmente la necessità di premere il freno.

Su un'auto a combustione con cambio manuale troviamo tre pedali: frizione, freno e acceleratore, mentre sulle auto a cambio automatico (e quindi anche sui veicoli elettrici e su quelli ibridi non mild), ce ne sono solo due. Quindi cos'è il One-Pedal Driving (guida a un pedale, letteralmente in italiano)?

Indice

Cos'è il One-Pedal Driving

Andiamo a vedere come funziona, chiarendo però che il pedale del freno è comunque a vostra disposizione per qualunque evenienza o frenate di emergenza.

Questo sistema, quindi, ha un profondo effetto sulla guida di un veicolo elettrico, in quanto cambia completamente le nostre abitudini di guida e ha il potenziale di cambiare la mobilità, in quanto obbliga a uno stile di guida più rilassato e meno brusco.

Questa modalità di guida , come suggerisce il nome, è così efficace e il suo effetto sul veicolo così importante da permettere in teoria di guidare utilizzando solo il pedale dell'acceleratore .

Questo ha due effetti: da un lato si usano meno i freni e dall'altro si ottiene energia "gratuitamente". La frenata rigenerativa, nelle auto a batteria, interviene in genere rilasciando il pedale dell'acceleratore e premendo il pedale del freno, ma non è sufficiente a portare il veicolo all'arresto completo, sia perché non è abbastanza forte, sia perché alle basse velocità è meno efficace .

In pratica, quando si frena questa energia si disperde sotto forma di calore, ma, grazie alla frenata rigenerativa, si sfrutta per generare elettricità e quindi caricare la batteria.

Come funziona il One-Pedal Driving nelle auto elettriche

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, il One-Pedal Driving è un tipo di frenata rigenerativa, quindi il funzionamento è grossomodo lo stesso.

Nei veicoli elettrici e ibridi, il motore elettrico funziona in due direzioni, una per far funzionare le ruote e spostare l'auto, che funziona grazie all'energia della batteria, e l'altra in senso inverso, e genera energia per ricaricare la batteria.

Quest'ultima situazione avviene perché, frenando, è la trasmissione a trasmettere al motore elettrico la coppia, e il motore diventa un generatore. L'energia elettrica così ottenuta può essere restituita alla batteria (rigenerazione).

Nella frenata rigenerativa, il sistema si attiva azionando il pedale del freno, o sempre o solo dopo una certa soglia. Con il One-Pedal Driving, invece, la frenata rigenerativa avviene solo tramite il pedale dell'acceleratore, rilasciandolo.

Quindi se premete l'acceleratore, avrete un'accelerazione (coppia motrice positiva), mentre se lo lasciate, dopo una breve transizione verrà avviata la frenata rigenerativa (coppia motrice negativa). Inoltre l'effetto è tanto più forte quanto minore è la pressione sul pedale.

Se la pressione del pedale diminuisce ulteriormente, in alcuni sistemi il sistema può anche attivare il freno normale, anche se in questo caso ci sono dei limiti per evitare di inchiodare per sbaglio (per esempio nel caso dovesse scivolare il piede sul pedale dell'acceleratore).

Per le frenate di emergenza, infatti, il freno è ancora la soluzione migliore.

Inoltre, come abbiamo detto all'inizio di questo capitolo, la forza della frenata rigenerativa diminuisce all'abbassarsi della velocità, quindi questa tecnologia non sarebbe in grado di fermare completamente un veicolo. Per questo motivo, il sistema attiva automaticamente il freno standard senza che il conducente se ne accorga.

È interessante notare che, come per la frenata rigenerativa, non tutte le applicazioni del One-Pedal Driving sono uguali (e neanche i nomi, c'è chi lo chiama i-Pedal come Kia o e-Pedal come Nissan), ma ci sono diverse regolazioni che hanno un impatto sul consumo di energia, sul comfort di guida e sulla sicurezza.

La mappatura del One-Pedal Driving può essere variata a seconda delle condizioni di guida (specialmente la velocità) e in alcuni veicoli l'utente stesso può intervenire in base alle esigenze o a seconda della situazione di guida, mentre in alcuni contesti il sistema si regola in base a quanto rilevato dai sensori del veicolo o dal sistema di navigazione.

Per esempio, rilasciare il pedale dell'acceleratore su un'autostrada libera porta a un piccolo recupero, mentre farlo prima di una curva stretta o a seguito di una frenata di un veicolo che ci precede porta a recuperi maggiori.

Infine, come per la frenata rigenerativa, anche con il One-Pedal Driving le luci di stop vengono attivate automaticamente