Octopus Electroverse arriva in Italia: la piattaforma per la ricarica delle auto che mette tutti d'accordo

Il mercato delle auto elettriche cresce senza sosta, e lo fa anche in Italia dove ormai sono diversi i produttori che commercializzano le loro soluzioni elettriche. Di pari passo alla vendita delle auto, cresce anche la rete per le colonnine di ricarica.

E proprio nell'ambito della rete di colonnine di ricarica sul territorio nazionale arrivano delle novità. Nelle ultime ore infatti Octopus Electroverse ha annunciato il suo arrivo ufficiale in Italia.

Octopus Electroverse consiste in una piattaforma per accedere a un gran numero di colonnine sparse sul territorio italiano. La piattaforma infatti prevede che tutti gli utenti registrati e iscritti al servizio possano individuare e usare le colonnine presenti sul territorio per ricaricare la propria auto elettrica.