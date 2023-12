Obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi: le novità dell'ultima legge

Importanti novità per tutti i veicoli a motore, inclusi quelli che sono parcheggiati in aree private: dal 23 dicembre, infatti, dovranno essere tutti assicurati. A stabilirlo ci ha pensato il decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023, che ha recepito una direttiva europea che obbliga appunto di assicurare anche i mezzi fermi o parcheggiati in aree private. In pratica, viene eliminata l'opzione di non assicurare i veicoli non marcianti o che sono fermi su strade o aree non accessibili al pubblico.

Dunque, assicurazione per tutti i veicoli immatricolati in Italia, ovvero per tutti quelli che hanno una velocità superiore a 25 km/h oppure un peso superiore a 25 kg ed una velocità superiore a 14 km/h. Tra l'altro, questa nuova norma interessa anche i rimorchi. Per quanto riguarda i motivi dietro tale scelta, si fa riferimento al "rischio statico": un veicolo rappresenta un rischio anche da fermo.