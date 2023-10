Nuovo record di colonnine di ricarica in Italia: mai così tante in pochi mesi

La transizione verso una mobilità più sostenibile non passa solo tramite l'acquisto di nuove auto elettriche, ma anche attraverso la distribuzione delle colonnine di ricarica con cui alimentare i veicoli e, di conseguenza, questo può aiutare le persone a muovere i primi passi in questa direzione.

Per questo motivo è importante sapere come funzionano le colonnine e quali app utilizzare per trovarle, ma spesso il pregiudizio anticipa il ragionamento, perché si è convinti che non ci siano proprio le colonnine nella propria regione.

Invece, secondo il report condotto da Motus-E, le colonnine in Italia sono in crescita e al 30 settembre risultano attivi 47.228 punti di ricarica, che segnano un aumento del 44,1% rispetto a settembre 2022. In particolare, nel trimestre estivo sono stati attivati 2.018 nuovi punti di ricarica, che portano così il numero di colonnine installate in tutto il 2023 a 10.456: numeri da record per l'Italia.