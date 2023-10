Il nuovo concept di Mazda: stile e zero emissioni

Mazda è una delle case automobilistiche che non punta particolarmente sui numeri ma che è rimasta fedele alla sua filosofia. Il produttore era presente al Salone di Tokyo, uno degli eventi annuali più importanti nel settore automobilistico, dove ha mostrato un concept molto interessante . A seguire gli scatti di AlVolante .

Il concept del quale parliamo potete vederlo attraverso le immagini in galleria, provenienti direttamente dal Salone di Tokyo, e si chiama Mazda Iconic SP. Come vediamo dagli scatti, si tratta di un veicolo che riserva un particolare occhio di riguardo al design, il quale dipinge un'auto chiaramente sportiva.

Se volessimo accostarla a uno dei modelli attualmente sul mercato della casa nipponica, ci viene subito in mente la Mazda MX-5.

Effettivamente si potrebbe vedere questo nuovo concept come l'evoluzione della MX-5.

La Iconic SP però non è completamente elettrica: si tratta infatti di un veicolo ibrido, con un motore rotativo accoppiato a un'unità elettrica, realizzando così un powertrain simile a quello lanciato sulla MX-30 R-EV, in cui il propulsore a benzina funge da generatore per le batterie.

Il motore riesce a sviluppare una potenza di 370 CV. Le dimensioni corrispondono a 418 cm di lunghezza, 185 cm di larghezza e 115 cm di altezza, con un passo 259 cm, mentre il peso arriva a 1.450 kg. La cosa interessante è che il motore rotativo presenta compatibilità con diversi combustibili, idrogeno compreso.

Ribadiamo che si tratta di un concept e che, pertanto, non sappiamo quando vedremo effettivamente la Iconic SP sul mercato.