Il nuovo cambio Toyota per auto elettriche (a 14 marce!)

Entrando nel vivo della notizia, l'automobilista potrà selezionare il numero di rapporti che desidera . Nel documento, infatti, si può leggere che "Il numero di stadi del cambio virtuale può essere pari o superiore a sei o inferiore a sei". Inoltre, si specifica che il conducente potrà selezionare lo schema desiderato a seconda delle proprie preferenze. Passando alla selezione di una marcia, avverrà come se si trattasse di un normale manuale (tuttavia, le leva potrà tornare in posizione neutra successivamente al suo utilizzo). Passo dopo passo, lo schema virtuale passerà alla serie successive di "rapporti".

Interessanti novità dall'universo Toyota . La casa automobilistica nipponica avrebbe l'intenzione di introdurre una trasmissione manuale simulata sui propri veicoli elettrici . In tal senso, una domanda di brevetto dell'azienda ha permesso di fare un po' di luce su questo progetto, che non prevedrebbe alcun limite al numero di parce che questo tipo di dispositivo potrà avere.

In pratica, dopo aver selezionato la sesta marcia, i rapporti disponibili verranno cambiati: il conducente, quindi, verrà invitato ad innescare la settimana marcia e tutte quelle successive (oppure a scendere alla quinta).

Insomma, un meccanismo non proprio semplicissimo e proprio per questo motivo le case automobilistiche hanno sempre optato per un manuale a massimo sette marce. Tuttavia, Toyota, visto che si tratta di un cambio manuale soltanto simulato avrebbe pensato che si tratti di una buona idea dare ai conducenti la possibilità "della quattordicesima marcia".