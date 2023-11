Il nuovo aggiornamento di Tesla è un inno alla pace in auto

Tesla è un assoluto punto di riferimento nel mercato delle auto, soprattutto quando si parla di elettriche. Questo avviene anche grazie al grande livello di tecnologia e software che Tesla ha da sempre riservato alle sue vetture.

Proprio in questo contesto torniamo a parlare di Tesla, visto che l'azienda statunitense ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento del software per le sue auto. Tale aggiornamento introduce una novità tangibile nell'utilizzo quotidiano, e che riguarda soprattutto la nuova Model 3 lanciata recentemente.

La nuova Model 3 infatti offre degli schermi per l'infotainment anche per coloro che sono seduti posteriormente nella vettura. Con questo nuovo aggiornamento arriva il supporto al collegamento di cuffie wireless a tale sistema di infotainment, in modo che tutti i contenuti in riproduzione per gli occupanti sui sedili posteriori non disturbi chi guida o il passeggero anteriore. Anche la Model S e Model X in USA propongono gli schermi posteriori, anche se attualmente non vi è ancora traccia di aggiornamento software.