Il nuovo aerotaxi elettrico di Airbus è silenziosissimo

Si tratta di un periodo di grande fermento quello attuale per il settore dei velivoli elettrici, ovvero di tutti quei mezzi sviluppati per il volo e dotati di propulsione elettrica. Questo perché recentemente è arrivato il via libera da parte degli enti regolatori europei per la loro produzione industriale.

I velivoli elettrici che ci interessano maggiormente sono quelli che in futuro potremmo usare come aerotaxi elettrici. Dopo aver visto quelli di Volocopter, anche Airbus ci mostra le sue novità.