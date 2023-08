Nuovi avvistamenti del Cybertruck: non ama le intemperie

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano una serie di Cybertruck pronti e assemblati che si trovano in fase di trasporto. Dalle immagini non apprendiamo particolari novità per quanto riguarda il design del Cybertruck, visto che ormai è ben noto a tutti.

Dalle immagini però capiamo come il Cybertruck di Tesla non ami le intemperie come pioggia e vento. Vediamo infatti come tutta la carrozzeria trattenga lo sporco, ma soprattutto come tutte le giunture implichino delle imperfezioni.

Rimane da capire se si tratta di unità destinate alla vendita oppure se si tratta di prototipi destinati a test interni.

In questo contesto, è bene considerare anche che Tesla impiegherà dei materiali riciclati al 90% per la realizzazione della carrozzeria. Questo permetterà all'azienda di raggiungere gli standard richiesti in termini di riduzione dell'impatto di carbonio per il suo nuovo veicolo.

Vi ricordiamo che ancora non abbiamo una data precisa per il debutto sul mercato del Tesla Cybertruck. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo notizie certe da Tesla.