Ecco le nuove Porsche Taycan elettriche: un miglioramento a tutto tondo

Sempre in tema di prestazioni, troviamo la nuova funzione push-to-pass del pacchetto Sport Chrono, con la quale è possibile attivare per 10 secondi un incremento di potenza fino a 70 kW, a seconda del modello, premendo un pulsante. La Taycan eroga 60 kW in più rispetto a prima, che diventano 140 kW in più nella Taycan Turbo S con il Launch Control.

In questo modo, la potenza di sistema del modello top di gamma arriva a 700 kW/952 CV.

Anche l'aspetto dell'autonomia è stato migliorato. Porsche indica che l'autonomia può raggiungere i 678 km (WLTP), che significa un aumento di 175 km rispetto alla precedente versione. La Taycan aggiornata inoltre presenta anche una ricarica più rapida: ad esempio, presso le colonnine di ricarica a 800 volt in corrente continua, può essere caricata fino a 320 kW. Si tratta di 50 kW in più rispetto a prima. Sarà anche possibile raggiungere potenze di ricarica superiori a 300 kW sostenibili per un massimo di cinque minuti e arrivare più rapidamente a potenze di ricarica molto elevate anche a basse temperature. Nella pratica, si parla di 18 minuti per passare dal 10% all'80%.

Porsche ha svolto molto lavoro anche sulla stabilità dell'auto. Troviamo le sospensioni Porsche Active Ride, con le quali è possibile assorbire e gestire un ampio raggio di frenate dinamiche, sterzate e manovre di accelerazione.