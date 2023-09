Svelate le nuove Mini elettriche: Cooper e Countryman incontrano il futuro

MINI è un nome che ormai conosciamo bene nel segmento delle auto elettriche , un settore di mercato che negli ultimi anni è cresciuto molto. Proprio in questo contesto la casa automobilistica ha appena svelato due nuovi modelli di auto elettriche .

MINI Countryman E 2025

La nuova Countryman elettrica, come vediamo dalle immagini che trovate nella galleria in basso , arriva con un design aggiornato rispetto alla generazione precedente. Di questo ne giova anche l'aerodinamica, visto che il coefficiente di resistenza aerodinamica corrisponde a 0,26 rispetto agli 0,31 del modello 2024.

Il modello a trazione anteriore richiede 8,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h, mentre il secondo solo 5,6 secondi . In termini di autonomia, parliamo di un massimo di 462 km per Countryman E e di 433 km per la Countryman SE ALL4.

MINI Cooper SE 2025

Arriviamo al modello più piccolo di casa MINI, anche questo rinnovato per la serie che debutterà sul mercato nel 2025. La nuova MINI Cooper arriva anche in veste totalmente elettrica. Anche in questo caso arrivano due varianti: la Cooper E e la Cooper SE che prevede delle prestazioni più spinte.

A livello di performance troviamo 135 kW (181 CV/184 CV) e 160 kW (215 CV/218 CV), 290 e 330 Nm (214 e 243 lb-ft) di coppia, 7,3 e 6,7 secondi per scattare fino a 100 km/h, e 40,7 e 54,2 kWh per il pacco batteria per i due modelli citati.

L'autonomia corrisponde a 305 km e a 402 km per i due modelli. Le batterie supportano la ricarica rapida, per la quale si passa dal 10% al 80% in circa 30 minuti.