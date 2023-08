Nuove MG4 elettriche in Italia: l'autonomia sorride

Nelle ultime ore sono arrivate delle novità da parte di MG , il marchio di origine britannica che negli ultimi anni ha mostrato molto interesse per il settore dell'elettrico. Le novità consistono in nuove varianti della MG4 .

Si torna a parlare di auto elettriche , un mercato che anche in Italia sta crescendo in maniera promettente. Sono ormai diversi i produttori che lanciano periodicamente i loro modelli elettrici anche nel nostro mercato.

La casa automobilistica ha infatti annunciato delle nuove versioni della sua elettrica MG4 per il mercato italiano. Nello specifico si tratta di due nuove varianti: la XPOWER, una versione che spinge particolarmente sulle prestazioni e la TROPHY, una variante dedicata a chi preferisce l'autonomia.

La nuova MG4 XPOWER presenta una potenza di picco di 435 CV, 600 Nm di coppia massima e impiega 3,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h. La vettura ha un doppio motore, l'anteriore che eroga 204 CV e quello posteriore che eroga fino a 231 CV.

Anche l'aspetto richiama la sua anima sportiva: cerchi in lega da 18 pollici, dischi dei freni in tinta. La ricarica promette dal 10% al 80% in 26 minuti.

La seconda versione presentata, la MG4 TROPHY, presenta invece una batteria NMC da 77 kWh. Questa promette fino a 520 km di autonomia. La potenza massima erogata arriva a 245 CV mentre la coppia massima arriva a 350 Nm. La ricarica della batteria dal 10% al 80% avverrebbe in 38 minuti.

Il prezzo di listino per il mercato italiano della MG4 XPOWER corrisponde a 41.290 euro, mentre quello della MG4 TROPHY parte da 40.290 euro.