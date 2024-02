I piani di BYD per il 2024: la rivale di Tesla Model Y, una Seal speciale e molto altro

Come saprete se siete interessati alle dinamiche del mondo dell'auto, BYD ha appena superato Tesla come il maggior produttore di auto elettriche al mondo, e a quanto pare ha tutte le intenzioni di consolidare questo primato (a proposito di auto elettriche, sapete cosa significa ricaricare in corrente continua e in corrente alternata?). Dalla Cina sono infatti trapelati i piani del gigante asiatico per il 2024, con una serie di auto elettriche in arrivo tra cui spicca la nuova Sea Lion 07, un SUV di medie dimensioni pensato specificamente per prendere di petto Model Y di Tesla. Andiamo a scoprirle tutte!

I piani di BYD per il 2024, mese per mese

Febbraio La prima uscita dell'anno sarà la nuova Dolphin "Champion Edition", una versione speciale di uno dei modelli più venduti di BYD, e caratterizzata da alcuni aggiornamenti nel design e una batteria più grande. Secondo quanto trapelato, dovrebbe arrivare fino a 520 km di autonomia CLTC dagli attuali 420 km (427 km in ciclo WLTP).

Nel solo mese di gennaio, BYD ha venduto 18.905 unità, un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Marzo Marzo sarà un mese di transizione nell'attesa del grande lancio, con un restyling della Frigate 07, un SUV ibrido plug in che a gennaio ha venduto 1575 esemplari, ben il 70% in meno dello stesso mese nel 2023. Aprile Questo è il mese più importante per BYD, con il lancio sul mercato dell'attesissima Sea Lion 07, un SUV elettrico di medie dimensioni che dovrebbe competere direttamente con la Model Y di Tesla. Presentata a novembre 2023 al Salone Internazionale dell'Auto di Guangzhou come "il primo SUV elettrico intelligente urbano di medie dimensioni" di BYD, la Sea Lion 07 è stata disegnata da Wolfgang Egger, ex designer Lamborghini e Audi (e infatti sembra una Urus in miniatura).

Sea Lion 07

Con 4.830 mm di lunghezza, 1.925 mm di larghezza e 1.620 mm di altezza, la Sea Lion 07 ha all'incirca le stesse dimensioni della Tesla Model Y (4.760 mm di lunghezza, 1.921 mm di larghezza e 1.624 mm di altezza). Tre le motorizzazioni: due con un singolo motore, da 170 kW o 230 kW di potenza, e una con un doppio motore, anteriore da 160 kW e posteriore da 230 kW. Molto aggressivi i prezzi, che si pongono esattamente sotto la rivale Model Y: si parla di un costo base di circa 200.000 yuan per arrivare a 260.000 yuan (da 26.000 a 34.000 euro). Per confronto, la Model Y in Cina costa da 266.000 a 363.900 yuan (da 35.000 a 47.500 euro): a Musk verranno i sudori freddi. Ancora non si sa niente di una possibile commercializzazione in Europa, ma in caso scordiamoci queste cifre. Giugno A giugno, BYD lancerà il restyling annuale della sua berlina elettrica Seal (che nel 2023 è stata lanciata anche in una variante plug-in chiamata Seal DM-i), l'avversaria di Tesla Model 3. Ricordiamo che la Seal totalmente elettrica è una delle vetture su cui BYD punta di più all'estero, insieme alla Dolphin, ed è in vendita anche in Italia a partire da 43.600 euro. Sempre a giugno, dovrebbero arrivare una inedita Destroyer 06, alias Sea Star, che dovrebbe essere una berlina di medie dimensioni posizionata tra Destroyer 05 e BYD Seal DM-i (precedentemente chiamata Destroyer 07. Sì, è una gran confusione di nomi, come per i telefoni Xiaomi Redmi). Luglio A luglio arriverà il restyling della versione base della serie più venduta di BYD, la Song Pro (la serie Song comprende anche Song Max e Song Plus). Agosto In agosto arriverà la seconda generazione della Song Plus, un SUV elettrico presentato all'IAA Mobility di Monaco a settembre come Seal U (una versione rimarchiata di Song Plus Champion Edition 2023).

Seal U