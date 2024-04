Chi supererebbe nuovamente l'esame di teoria della patente dopo 5 anni?

Spesso si dice che "gli esami non finiscono mai", ma nel caso della patente di guida non è così: una volta superato, si può lasciare ogni preoccupazione alle spalle e allo stesso modo molti lasciano anche le conoscenze acquisite.

Questo è quanto emerso da una ricerca svolta da AutoScout24 e Egaf Edizioni, che con il supporto delle autoscuole italiane Confarca e Unasca hanno realizzato una simulazione di un esame di teoria su un campione di 2.700 automobilisti che hanno ottenuto la patente da più di 5 anni. Il test consisteva in 20 domande a quiz, che vengono utilizzate durante gli esami veri e propri, con una possibilità di errore del 10%, come avviene nell'esame ufficiale (che però prevede 30 domande).

