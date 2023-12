La nuova Volkswagen Golf esce allo scoperto: ecco la sua prima foto

Volkswagen è sicuramente un nome in primo piano da sempre nel settore automobilistico, con le sue vetture che hanno fatto la storia soprattutto nel mercato europeo.

L'immagine ci mostra la parte frontale della nuova Golf: vediamo una nuova striscia LED che percorre tutta la parte frontale, spezzandosi solo quando incontra il logo della casa, posto ovviamente al centro e illuminato anch'esso. I fari sono stati leggermente aggiornati rispetto al modello precedente, così come si intravede la forma accigliata di questo profilo anteriore, proprio come abbiamo visto sui modelli di Golf precedenti.

La novità appena emersa online consiste nella prima immagine reale della nuova Golf. Questa arriva dopo una serie di leak che hanno visto la nuova Golf in alcune foto spia. L'immagine, che potete trovare in basso, è stata avvistata in un video condiviso su LinkedIn da Thomas Schäfer , l'attuale CEO della casa automobilistica tedesca.

Questa immagine arriva dopo una serie di leak che abbiamo visto nelle scorse settimane. In base a questi, possiamo aspettarci una nuova Golf con interni aggiornati, compreso lo schermo per l'infotainment più grande. I rumor indicano anche l'aggiornamento del software che lo anima, che sembra in ogni caso proprietario.

Pensando invece alle motorizzazioni che arriveranno sul mercato per la nuova Golf, sembra che la vettura arriverà con motore endotermico, esattamente come quelli ai quali eravamo abituati fino a quale anno, prima dell'avvento delle auto elettriche. Sembra praticamente certo che per vedere una Golf completamente elettrica bisognerà attendere almeno il 2025.