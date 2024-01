La nuova Tesla Model Y è stata già immortalata in alcune foto?

Secondo Bestselling Car di Focus2Move, nel 2023 Tesla Model Y, in termini di vendita, ha superato la Corolla di Toyota. Tenendo bene a mente questo dato, si può ipotizzare che questo 2024 per Tesla potrebbe rappresentare un anno piuttosto fondamentale, a partire dal debutto del nuovo pick up elettrico Cybertruck, ma non solo. Difatti, la casa automobilistica avrebbe in mente anche di realizzare il nuovo modello proprio di Model Y.

Entrando nei particolari, sembrerebbe che la nuova versione del SUV crossover sia stata avvistata in Cina. Tuttavia, è importante prendere questa notizia con le pinze visto che non c'è ancora l'ufficialità. In ogni caso, a quanto si può osservare dalle foto trapelate, Tesla Model Y nella colorazione nera appare esattamente come chiunque se la aspetterebbe, a partire dalle modifiche derivanti dalla Model 3 Highland, come ad esempio le luci posteriori a LED più sottili e i fari rielaborati.