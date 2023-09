La nuova Tesla Model Y come la Model 3

Nelle ultime ore sono trapelati invece i primi dettagli su come potrebbe essere la nuova Model Y , la vettura che rappresenta il segmento SUV crossover per l'azienda statunitense.

Proprio a proposito di Tesla ci sono all'orizzonte delle importanti novità . Tutti ormai conosciamo quali saranno le principali novità della nuova Model 3 , una vettura rinnovata soprattutto in termini di design e che dovrebbe arrivare presto sul mercato, sebbene Tesla ancora non si è sbottonata sulle tempistiche.

Secondo quanto riferito dal noto leaker designer LaMianDesign infatti, la nuova Model Y potrebbe condividere molto con i punti di svolta che caratterizzeranno la nuova Model 3. Il primo dovrebbe essere una migliorata aerodinamica, linee più pulite, vetri rinnovati per un isolamento acustico più funzionale.

Anche l'interno potrebbe essere aggiornato coerentemente a quello della nuova Model 3.

Questo potrebbe significare uno schermo rivisto, di dimensioni leggermente più contenute, il selettore della marcia di riserva in alto e un sistema audio più potente. Potete avere un'anteprima di come potrebbe essere la nuova Model Y osservando i render in galleria.

Chiaramente si tratta di render realizzati in base ai rumor appena emersi, e dunque assolutamente non provenienti da informazioni rilasciate da Tesla.