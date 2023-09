La nuova Tesla Model 3 è qui: niente bacchette per le frecce, ma non costa meno!

Ma parliamo della vettura e per il momento rimandiamo queste considerazioni. La nuova Model 3 ha una linea filante e moderna, con un frontale decisamente più sportivo. A beneficiare dell'aggiornamento sono soprattutto i gruppi ottici , anteriori e posteriori, più sottili e aggraziati. Qui sotto potete vedere la nuova Model 3 (in alto), mentre la vecchia è in basso.

Purtroppo, una delle novità più importanti, che avrebbe dovuto riguardare il taglio dei prezzi in seguito a nuove soluzioni per la riduzione dei costi di produzione, non si è (ancora, speriamo) materializzata.

Nuova Tesla Model 3 in alto, vecchia in basso. Fonte: Tesla

Nuova Tesla Model 3 in alto, vecchia in basso. Fonte: Tesla

Nuova Tesla Model 3 in alto, vecchia in basso. Fonte: Tesla

Anche all'interno possiamo apprezzare qualche novità, con un sistema audio a 17 altoparlanti , un'illuminazione ambientale personalizzabile e un touchscreen da 8 pollici per i passeggeri dei sedili posteriori. Dalle immagini, sembra confermata l'assenza delle bacchette per gli indicatori di direzione, che sono probabilmente stati spostati sul volante.

Per quanto riguarda le prestazioni, possiamo notare una maggiore attenzione all'autonomia, con la versione a trazione posteriore che ora arriva a 513 km (WLTP), con una velocità massima di 201 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 s. Per confronto, la vecchia Model 3 arrivava 491 km ma con una velocità massima di 225 km/h (lo scatto resta lo stesso).

La versione Long Range invece arriva a 629 km di autonomia contro i precedenti 602 km. Inalterato lo scatto, mentre la velocità è nuovamente limitata a 201 km/h (contro i 233 km/h della precedente versione). Come dicevamo, non è ancora arrivata sul mercato la Performance.

Infine, la nuova Model 3 dovrebbe essere dotata di Hardware 4, un aggiornamento del precedente Hardware 3 con più telecamere, ma un taglio alla GPU discreta, meno RAM e meno spazio di archiviazione, sempre nell'ottica del taglio dei prezzi.

Passiamo al capitolo prezzi. La nuova Model 3 è stata pensata per tagliare i costi di produzione e quindi fare concorrenza - almeno in Cina - alle arrembanti ed "economiche" BYD. Questa situazione non è pervenuta.

La nuova Model 3 parte da 42.490 euro per la versione a trazione posteriore (45.470 chiavi in mano), che diventano 49.900 euro per la Long Range. Ad agosto i due modelli costavano rispettivamente 41.490 e 48.990 euro, mentre sono invariati i prezzi per Autopilot e Guida autonoma al massimo potenziale (Smart summon e Autopark ancora previsti in futuro).

Anche in Cina e Stati Uniti i prezzi sono stati una sorpresa. Soprattutto nel Paese asiatico, dove i negozi avevano iniziato a prendere le prenotazioni con prezzo bloccato, sicuri che non sarebbe aumentato, e invece in Cina la nuova Model 3 base è aumentata del 12%, con un prezzo di 259.900 yuan (circa 33.000 euro), mentre le previsioni erano di 200.000 yuan.

Inoltre Tesla ha lanciato, in Cina e Stati Uniti ma non in Europa, una campagna di taglio dei prezzi delle sue vetture premium Model S e X, oltre a ridurre il prezzo della sua funzione di guida completa di 3.000 dollari (quindi da 15.000 a 12.000 dollari).

A questo punto, i produttori cinesi BYD, Xpeng, Nio e altri tireranno un sospiro di sollievo, anche se non sono esclusi tagli di prezzo per assorbire il colpo del lancio della nuova Model 3. Al momento la nuova Model 3 è preordinabile in Cina, Europa, Medio Oriente e Australia, ma non negli Stati Uniti.