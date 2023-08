Nuova Tesla Model 3: la chiave di lettura è il taglio dei costi

Da più di dieci anni l'obiettivo di Musk è democratizzare le auto elettriche, e per farlo c'è un solo modo: tagliare i prezzi. Ecco perché tutte le novità che stiamo vedendo negli ultimi tempi nella nuova Tesla Model 3 "Project Highland", ormai attesa a breve, sono orientate alla riduzione dei costi di produzione (sapete come funzionano i Supercharger?).

In questo senso, le decisioni più importanti sono state introdotte con la Model Y, come l'utilizzo del sistema megacasting per creare il telaio e il pacco batteria strutturale, ma Tesla ha presentato quest'anno anche un nuovo sistema in grado di ridurre ulteriormente i tempi di assemblaggio, chiamato unboxed vehicle. Anche se questa soluzione sarà utilizzata per i veicoli Gen 3 e non può essere applicata alle vetture attualmente in commercio in quanto implicherebbe drastici cambiamenti di produzione, sembra che in qualche misura verrà comunque adattata per la nuova Model 3.

Ma non finisce qui. Il concetto del megacasting, che prevede la produzione di una singola struttura invece di più componenti da saldare durante la produzione, sarà applicato anche alle parti interne. Questo sii è visto grazie a nuove immagini pubblicate dal sito autoevolution, che mostrano il cruscotto della nuova vettura (sotto, in alto) confrontato con quello dell'attuale (in basso). Si può notare come mentre il modello attuale (in basso) sia più piccolo perché la parte superiore, la sezione per le bocchette d'areazione e la base sono composte da tre parti separate, nel nuovo sono un tutt'uno, proprio come avviene per la carrozzeria con il megacasting.