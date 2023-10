La nuova Tesla Model 3 è stata appena svelata ufficialmente in Europa

Tesla France ha però tenuto un evento questo fine settimana durante un incontro del Tesla Owners Club locale, togliendo i veli proprio sulla nuova vettura, in una sorta di presentazione ufficiale per il Vecchio Continente. E la cornice non poteva che essere un vecchio castello d'oltralpe, lo Chateau de Savigny-les-Beaune , una piccola cittadina famosa per i vini situata a circa 47 chilometri a sud-ovest di Digione.

La nuova Tesla Model 3 , chiamata internamente Project Higland, ha fatto il suo debutto il 1° settembre scorso, ma da quanto si sa le consegne non sono ancora iniziate, e pochi hanno già avuto la fortuna di vederla (sapete come funziona lo Smart summon ?).

Ricordiamo che la nuova Model 3 presenta una serie di novità ( anche nascoste ), sia stilistiche che tecnologiche, come il nuovo design, i nuovi colori Ultra Red e Stealth Gray e il nuovo Hardware 4, la piattaforma di telecamere e unità di calcolo aggiornata per supportare l'ultima generazione di strumenti di guida autonoma (quando e se arriveranno da noi).

Dal punto di vista della meccanica, la nuova Model 3 è leggermente più lunga del modello precedente e decisamente più bassa, mentre le prestazioni sono di 245 CV e un'accelerazione 0-100 km/h da 6,1 s per la versione a trazione posteriore e 351 CV con un'accelerazione 0-100 km/h da 4,4 s per quella Long Range. La velocità massima è per entrambe di 201 km/h. La versione Performance, invece, mette sul piatto ben 456 CV.

A questo punto vorreste sapere quando potrete averne una. Sul sito Tesla Italia, le consegne della Model 3 sono indicate a ottobre / novembre per la versione a trazione posteriore e a novembre / dicembre per quella Long Range, mentre in catalogo non è stata ancora inserita la Performance. I prezzi partono da 42.490 euro, quindi non c'è stato l'atteso taglio auspicato dalla riduzione dei costi del progetto.

Curiosamente, la nuova vettura non è ancora disponibile negli Stati Uniti, e non sappiamo neanche se lì avrà le stesse caratteristiche che abbiamo visto qui e in Cina (ricordiamo che le vetture europee arrivano dalla Gigafactory di Shanghai).

Sappiamo però che la nuova Gigafactory di Fremont, in California, è entrata in attività e l'auto verrà prodotta lì, quindi non dovrebbe mancare molto.