La nuova Tesla Model 3 sarà meno potente del vecchio modello

Conosciamo bene Tesla per il suo ruolo da protagonista nel settore delle auto elettriche . L'azienda statunitense è ai vertici del mercato in tutto il mondo e sta preparando un nuovo modello di autovettura.

Stando infatti a quanto riferito dagli ultimi leak emersi online, la nuova Tesla Model 3 sarà meno potente rispetto al vecchio modello. Questo varrà per tutte le varianti che arriveranno sul mercato.

Per avere qualche numero, basta pensare che la variante a singola trazione posteriore della Model 3 avrà una potenza di 260 CV, 19 in meno rispetto ai 279 CV che eroga il motore della vecchia Model 3 a singola trazione posteriore. Anche per il modello a trazione integrale si parla di una riduzione della potenza: 444 CV contro i 493 CV del vecchio modello.

Al momento non sono disponibili i numeri per il motore della nuova Model 3 Performance, ma possiamo aspettarci che anche per questa variante arriverà una piccola riduzione della potenza.

Una potenza del motore ridotta non significa necessariamente delle minori performance. Tesla infatti dovrebbe cambiare tecnologia di realizzazione della batteria, così come apportare delle modifiche al design per favorire l'aerodinamica. Ne sapremo sicuramente di più una volta che la nuova Model 3 verrà presentata ufficialmente.