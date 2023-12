Nuova Suzuki Swift: le foto e i dati

Suzuki ha svelato le foto e alcuni dati della nuova Swift: la settima generazione della piccola giapponese è sviluppata sullo stesso pianale dell'antenata ma si distingue per un design rinnovato e per contenuti tecnici rivisti.

Indice

Nuova Suzuki Swift: design e colori

Nel frontale della nuova Suzuki Swift spiccano la griglia piano black e i fari caratteristici a L che sfociano in linee di spalla arrotondate, sottolineate da parafanghi svasati. Il tetto sospeso aggiunge dinamicità al profilo mentre dietro troviamo luci tridimensionali e un ampio paraurti. Tredici le tinte: nove monocolore e quattro opzioni bicolore .

Nuova Suzuki Swift: gli interni

Nuova Suzuki Swift: l'infotainment

C'è anche Suzuki Connect , che utilizza il modulo di comunicazione per connettere gli utenti in tempo reale, consentendo loro di usufruire di numerose funzioni. Qualche esempio? Le notifiche dello stato del veicolo e delle spie di allarme e la localizzazione del parcheggio.

Nuova Suzuki Swift: gli aiuti alla guida

La settima serie della Suzuki Swift è ancora più ricca di aiuti alla guida: tra i sistemi più interessanti segnaliamo la frenata automatica con riconoscimento ciclisti e pedoni, il mantenimento di corsia e la telecamera integrata nel cruscotto che monitora gli occhi e il viso per rilevare se il conducente è assonnato.

Senza dimenticare il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dell'angolo cieco, l'avviso in caso di traffico in arrivo quando si esce in retromarcia da un parcheggio e il cruise control adattivo.