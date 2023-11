La nuova Renault Twingo elettrica: un bel passo nel futuro sotto i 20 mila euro

Torniamo a parlarne sempre in ambito delle auto elettriche, con Renault che ha mostrato per la prima volta la nuova Twingo elettrica . Si tratta di una vettura molto interessante, con un design profondamente rivisto rispetto a quello attuale e che invece tiene fede alla linea storica che abbiamo visto con primissime generazioni della Twingo .

Chiaramente il tutto è reinterpretato secondo i canoni attuali: vediamo quindi LED ovunque, mentre addirittura c'è un display OLED invece del logo sul cofano anteriore. Ci aspettiamo che questo dettaglio sia stato proposto esclusivamente per mostrare il concept.

La novità mostrata da Renault si distinguerà per l'ampio impiego di materiali riciclati e riciclabili, riducendo del 50% la quantità di materiali impiegati rispetto a un SUV elettrico contemporaneo. Da notare che questa vettura segnerà un passo avanti, diventando la prima auto elettrica di Renault a integrare la funzione Vehicle to Grid (V2G), consentendo l'iniezione di energia nella rete elettrica in momenti specifici.

Inoltre, offre la possibilità di scegliere autonomamente il momento più opportuno per ricaricare le batterie.