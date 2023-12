La nuova Renault 5 in preordine: l'icona torna realtà

Insieme all'apertura dei preordini, Renault ha anche condiviso qualche nuova immagine della nuova R5. Vediamo come sul cofano ci sia un originale indicatore di ricarica , con il numero 5 bene in evidenza. Il look appare sicuramente sportivo , con una particolare attenzione all'aerodinamica .

Per essere al passo con i tempi, vediamo come la R5 sfoggi un design futuristico , pieno di LED e linee nette, ma anche fedele alla sua storia . La novità delle ultime ore è che, a partire da oggi, è possibile preordinare la vettura.

La lunghezza della nuova R5 dovrebbe corrispondere a 3,92 metri. La batteria a bordo avrà una capacità di 52 kWh, e vi è la possibilità che in un secondo momento arrivi anche la versione con batteria da 40 kWh. In entrambi i casi, la batteria sarà basata sulla nuova piattaforma AmpR Small.

Ancora non vi sono dettagli ufficiali sul prezzo di lancio, anche se si parla di circa 25.000 euro per il mercato europeo. Al momento non è possibile accedere ai preordini dal sito Renault per il mercato italiano, ma è possibile iscriversi alla newsletter che riguarda il lancio sul mercato della R5 tramite questo link.