L'ecologica crossover di Zuffenhausen, già ordinabile, è spinta da due motori ed è offerta in due allestimenti : 4 (con 387 CV di potenza totale) e Turbo (584 CV).

Indice

Nuova Porsche Macan: le versioni

Nuova Porsche Macan: le dimensioni

La seconda serie della Porsche Macan è lunga 4,78 metri (come una BMW i4), larga 1,94 metri (come una Mercedes EQE SUV) e alta 1,62 metri (come una Tesla Model Y).

Il passo è di 2,89 metri mentre il bagagliaio può raggiungere a seconda del modello e dell'equipaggiamento i 540 litri (1.348 abbattendo i sedili posteriori). C'è anche un vano anteriore da 84 litri.