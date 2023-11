La nuova Peugeot 3008 senza segreti: allestimenti e prezzi per l'ibrida o elettrica

E proprio in questo senso è stata finalmente svelata la nuova Peugeot 3008 . Si tratta di una delle vetture di punta della casa automobilistica. Arriva in due varianti, una ibrida e una totalmente elettrica .

Di serie troviamo luci full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 19", doppio monitor da 10" per l'infotainment, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless, telecamera posteriore a 180°, sensori di parcheggio posteriori, sistema keyless, climatizzatore automatico bizona, cruise control, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento segnaletica stradale, cavo di ricarica Modo 3 Trifase 22 kW e caricatore di bordo da 11 kW per la variante elettrica.

Se invece si intende optare per l'allestimento GT, troviamo proiettori Peugeot Pixel LED, abbaglianti automatici, Peugeot Panoramic i-Cockpit con display curvo 21", illuminazione ambientale, caricatore wireless per lo smartphone, Virtual i-Toggles, Drive Assist con cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori, portellone ad azionamento elettrico e volante riscaldabile.

Per la variante ibrida troviamo un motore da 136 CV. Per quella elettrica invece troviamo un motore da 213 CV (157 kW) e batteria da 73 kWh. Queste dovrebbero garantire un'autonomia fino a 525 km. Dovrebbero poi arrivare altre due varianti dell'elettrica: Dual Motor da 320 CV, trazione integrale e 525 km di autonomia, e Long Range da 230 CV, trazione anteriore e 700 km di autonomia.

Parlando di prezzi di debutto, la nuova Peugeot 3008 dovrebbe arrivare a 38.700 euro per l'allestimento Allure, il quale arriva a 49.780 euro per l'elettrica. Per quanto riguarda l'allestimento GT, si parla di 43.200 euro in versione mild hybrid e 54.780 euro con motorizzazione elettrica.