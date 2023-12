Nuovi dettagli sulla prossima Panda: spuntano nome e foto spia

Sulla strada verso il rinnovamento (e l'elettrificazione) della sua gamma, Fiat sta sviluppando una delle sue vetture storicamente più amate e vendute, la Panda, di cui ultimamente sono apparse nuove anticipazioni riguardante il nome e soprattutto le foto spia (sapete come ricaricare un'auto elettrica gratis alla colonnina?).

La vettura, nome in codice Fiat 328 (per Fiat) e F1H (per Stellantis), sarà disponibile prima in versione solo elettrica e poi anche ibrida. Per quanto riguarda il nome, qualche tempo fa Stellantis aveva registrato il marchio Pandina, e molti avevano supposto che si riferiva alla nuova auto, ma a quanto pare questa si chiamerà semplicemente Nuova Panda, come avvenuto per la 500, mentre Pandina sarà riservato a versioni speciali della Panda attuale.

Stando ai rumor infatti la nuova Panda verrà introdotta nel listino Fiat l'estate prossima e convivere per qualche tempo con quella attuale a motore termico, senza sostituirla. La situazione potrebbe durare per qualche anno (almeno fino al 2026), soprattutto in caso le nuove regole Euro 7 dovessero ulteriormente slittare.

Ma quali saranno le caratteristiche della nuova vettura? Sappiamo che sarà costruita sulla stessa piattaforma Smart Car della nuova Citroen ë-C3, e a conferma di questo arrivano le prime foto spia grazie a GabetzSpyUnit.

La vettura non appare per intero, ma possiamo distinguere alcuni dettagli che richiamano fortemente il concept Centoventi del 2019, soprattutto per quanto riguarda i fari anteriori.