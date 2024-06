Ecco la nuova Mini 5 porte: la tecnologia che porta semplicità

La variante JCW è quella sportiva , con pacchetto estetico dedicato e diffusori anteriori e posteriori, cornice della griglia del radiatore e il logo in nero lucido. Per tutte le varianti si potrà scegliere tra cerchi da 16 o 18 pollici .

In termini di allestimenti disponibili, la nuova Mini 5 porte arriva in quattro varianti diverse : Essential, Classic, Favoured e JCW.

Posteriormente vediamo dei fanali rinnovati, di forma triangolare. Non vediamo lo scarico, una novità importante rispetto alla generazione precedente della vettura. In termini di dimensioni , la nuova Mini 5 porte è lunga 4,036 m, larga 1,744 m e alta 1,464 m.

Nel complesso, vediamo un look simile al modello elettrico lanciato recentemente. La nuova vettura presenta infatti una parte anteriore con fanali circolari , e una maschera anteriore di forma ottagonale con la classica griglia. Anche gli specchietti sono stati ridisegnati, ma non le maniglie che hanno lo stesso profilo tondeggiante della versione precedente.

Nell'abitacolo troviamo un'evoluzione della tecnologia integrata rispetto alla versione precedente. Nello specifico, vediamo un display OLED ad alta risoluzione da 240 mm di diametro, equipaggiato con il software Mini Operating System 9. Dietro al volante troviamo un display head-up, dotato di levette al volante per favorirne il controllo senza integrare ulteriori pulsanti sulla plancia.

In termini di motorizzazione, la nuova Mini 5 porte arriva in due versioni: la Cooper C, dotata del 1.5 turbo tre cilindri a benzina da 156 CV e 230 Nm di coppia, e la Cooper S, con il 2.0 turbo quattro cilindri da 204 CV e 300 Nm. La prima è in grado di arrivare a 100 km/h in 8 secondi, mentre la seconda ci impiega 6,8 secondi; la velocità massima corrisponde a 225 km/h per la Cooper C, e a 242 km/h per la Cooper S.

Disponibilità a prezzi

Al momento Mini Cooper non ha comunicato dettagli ufficiali su disponibilità e prezzi della nuova Mini 5 porte. Ci aspettiamo un prezzo di poco superiore a quello del modello a 3 porte, il quale parte da 28.900 euro. Torneremo sicuramente ad aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli in merito.