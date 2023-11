Ecco la nuova Jeep Avenger: si punta sulla versione e-Hybrid

E sempre in tema Avenger sono in arrivo delle novità interessanti. Jeep ha infatti presentato ufficialmente la nuova Avenger , quella che popolerà le nostre strade nel 2024.

Gli scatti che trovate in galleria mostrano il look della nuova Jeep Avenger 2024. Dal punto di vista estetico non troviamo particolari rivoluzioni, anche se Jeep ha riferito di aver ottimizzato gli allestimenti disponibili in termini di costi, in modo da proporre la nuova Avenger a prezzi ridotti (si parla di circa 2.000 euro) rispetto a quelli di listino del modello precedente.

Gli allestimenti disponibili saranno tre: Longitude, Altitude e Summit in ordine di livello. Gli allestimenti più costosi proporranno cerchi in lega da 18 pollici, portellone elettrico che non richiede l'utilizzo delle mani e LED ovunque.

Tra le novità specifiche troviamo il tettuccio panoramico, sedili con funzione per il massaggio e nuove opzioni per i materiali in pelle.