La nuova guida autonoma di Tesla è dietro l'angolo, o forse no?

Tesla è un'azienda leader nel mercato delle auto elettriche. E sappiamo bene che le vetture dall'azienda guidata da Elon Musk offrono anche un alto livello di tecnologia a bordo.

Quando parliamo di tecnologia a bordo intendiamo soprattutto il cuore in grado di gestire la guida autonoma. Tesla infatti da diversi anni ormai sta testando e ottimizzando il suo software per la guida autonoma. All'orizzonte ci sono delle novità proprio in quest'ambito, con Tesla che si prepara al rilascio del Full Self Driving (FSD) 12.