Non riconoscerete più la nuova FIAT Panda: il marchio torinese pronto ad una rivoluzione

Tra un anno, ovvero a luglio 2024, debutterà la nuova Fiat Panda. Stando alle ultime indiscrezioni, una delle auto più popolari in Italia, cambierà completamente la pelle rispetto all'ultimo modello. Al magazine britannico Autocar, infatti, Olivier François, amministratore delegato di Fiat, ha confermato la rivoluzione in atto, a partire dall'abbandono del format di baby-monovolume per abbracciare quello delle piccole crossover. Dunque, è ipotizzabile un aumento delle dimensioni dell'auto, che potrebbe raggiungere una lunghezza di circa 4 metri.

La nuova Fiat Panda, che potrebbe essere disponibile sia con motori termici che in una versione al 100% elettrica, sfrutterà la versatilità della piattaforma CMP, sui cui già sono state realizzate altri modelli simili del Gruppo Stellantis, come la nuova Fiat 600 e la Jeep Avenger. Tuttavia, rispetto alla 600, la Panda sarà un po' più economica. Difatti, sia come look che come allestimenti sarà più basica. In questo modo sarà possibile contenere i prezzi di vendita, sia in Italia che Sud America.

Quest'ultimo, infatti, è un mercato piuttosto importante visto che qui Fiat, nel 2022, ha consegnato la maggior parte degli 1,2 milioni di mezzi venduti nel mondo.