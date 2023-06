La nuova FIAT 600 elettrica scalda i motori: un colore mai visto

All'orizzonte per la casa automobilistica torinese c'è un importante novità che riguarda la 600 , la storica serie di auto di FIAT. Nei prossimi mesi infatti dovrebbe debuttare la nuova FIAT 600 elettrica .

Il settore delle auto elettriche cresce sempre di più in termini di popolarità, anche grazie ai vari produttori che lanciano sempre più modelli nei vari mercati globali. In questo contesto anche FIAT risulta molto attiva.

Si tratta di un nuovo crossover, il quale arriva in una veste completamente elettrica che è la naturale evoluzione della 500. Mentre ancora latitano le informazioni sulle sue presunte caratteristiche tecniche, la stessa FIAT ci offre un importante assaggio del suo design e delle sue colorazioni.

Il video che trovate in basso mostra un particolare evento di cui si è resa protagonista la nuova FIAT 600 elettrica. Il video consiste in un vero e proprio tuffo nella vernice per la nuova 600 elettrica.

Come vediamo dal breve video infatti, l'auto in colorazione inizialmente grigia viene issata e successivamente calata in un enorme barattolo di vernice arancione.

Si tratta di un arancione molto acceso, il quale dovrebbe corrispondere alla colorazione caratteristica della nuova 600 elettrica.

FIAT ancora non ha riferito quando presenterà ufficialmente la nuova 600 elettrica. Si parla di una presentazione che dovrebbe arrivare "presto". Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.