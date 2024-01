La nuova grande elettrica di Jeep: ecco Wagoneer S

Il mondo delle auto elettriche è sempre più in espansione (ecco quali sono le vetture elettriche più economiche per ogni brand ) e anche Jeep sta facendo la sua parte. La casa automobilistica di Stellantis ha appena svelato quale sarà la sua prossima auto elettrica.

Attualmente Jeep offre la Avenger come vettura completamente elettrica, ma per quest'anno arriverà anche la nuova Wagoneer S. Le immagini che vedete in galleria sono le prime che mostrano quale sarà il look della nuova vettura.

Dalle grafiche capiamo che si tratterà di un veicolo dalle dimensioni importanti. Non mancherà la potenza, visto che il motore sarà in grado di offrire 600 CV. Secondo i dati appena diffusi da Jeep, la nuova Wagoneer S farà da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Ci sarà un'aerodinamica ottimizzata, mentre la griglia anteriore, caratteristica delle vetture Jeep, sfoggerà una serie di LED.

Anche l'autonomia sarà importante, visto che si parla di circa 640 km con una singola carica. Jeep ha riferito che la vettura potrà percorrere da New York a Toronto con un'unica carica.

La nuova Wagoneer S entrerà in produzione quest'anno, per poi debuttare sul mercato statunitense per il prossimo autunno. Jeep ha riferito che il nuovo veicolo elettrico arriverà successivamente in altri mercati, anche se non ha specificato se si tratterà di quelli europei.

Oltre alla nuova Wagoneer S, Jeep è pronta a lanciare anche la nuova Recon EV. Stando a quanto trapelato online, dovrebbe trattarsi della sorella minore dell'iconica Wrangler.