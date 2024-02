L'auto elettrica più economica fa un salto di qualità, e costa pure meno

Anche all'interno si percepisce il rinnovamento, con materiali più curati e un aspetto generale meno spartano. La plancia è stata ridisegnata e il cruscotto digitale da 7 pollici è stato migliorato nella grafica, la levetta per la marcia avanti e indietro è tutta nuova e ora è possibile regolare il volante anche in altezza.

Al centro, svetta il nuovo schermo da 10 pollici per l'infotainment, di serie solo per l'allestimento Extreme, con tanto di supporto a Android Auto e CarPlay in modalità wireless, mentre davanti al passeggero c'è spazio per una comoda tasca, che volendo si può chiudere con uno sportello (optional).

Direttamente dalla Duster arriva poi il sistema YouClip, ovvero dei punti di aggancio che consentono di fissare alcuni accessori. Di serie troverete 3 punti di aggancio (uno sulla plancia e due sulla consolle centrale), e potete integrare anche una borsa organizer, un supporto per smartphone con o senza caricabatterie a induzione oppure un ingegnoso dispositivo "3 in 1" che associa porta-bevande, gancio per borsa e lampada portatile.

Molto interessante anche la dotazione per la sicurezza, in linea con le nuove normative europee in vigore da luglio. Quindi sulla nuova Dacia Spring troverete gli avvisi colpo di sonno e dei limiti di velocità, la frenata automatica e il mantenimento in corsia.