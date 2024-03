La nuova Audi Q6 e-tron svelata: potenza ed efficienza possono andare d'accordo

Con questa nuova Q6 e-tron Audi conferma in maniera decisa il suo impegno nel segmento dell'elettrico. Tra le novità principali di quest'auto troviamo sicuramente la nuova tecnologia per la realizzazione delle batterie. Si tratta di celle CATL NMC ad alta densità energetica, le quali sono state impilate una sopra l'altra, per un totale di 12, per fornire al veicolo una capacità di 94,9 kWh.

Rispetto alla generazione precedente di batterie, queste dovrebbero portare un incremento della densità di potenza pari al 62%, e a un incremento del 66% del momento meccanico.

Nel complesso, tutto questo dovrebbe tradursi in un 33% in più di performance, e in una riduzione dei consumi pari al 30%.

I miglioramenti riguardano anche il processo di ricarica: Audi ha infatti realizzato un precondizionamento delle batterie, il quale dovrebbe agire sulla loro temperatura a ridurre i tempi di ricarica, soprattutto in condizioni di temperature basse all'esterno. Sempre in tema efficienza, la nuova auto di Audi integra una nuova pompa di calore per il condizionamento dell'abitacolo, la quale dovrebbe portare a un incremento di 30 km per l'autonomia con temperature esterne comprese tra -10°C e 20°C.

Andiamo ora a vedere qualche dato tecnico sulla nuova Audi Q6 e-tron: