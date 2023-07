Nell'attesa che si decida sullo standard Euro 7, arrivano le norme Euro 6e

La transizione verso la mobilità elettrica, per quanto sempre più vicina, non sarà improvvisa, ma procederà attraverso una serie di tappe forzate per controllare gradualmente il livello di emissioni delle auto a combustione che entrano nel mercato. E se da qui a due anni dovrebbe entrare in vigore la discussa normativa Euro 7 ancora sul tavolo delle trattative tra Paesi membri dell'UE, lo standard Euro 6e è invece dietro l'angolo e implica una serie di fasi basate sulle condizioni di guida reale, come certificato dal ciclo di misurazione WLTP.

Il test per misurare il consumo di carburante e la produzione di emissioni aveva infatti introdotto una su strada, il Real Drive Emissions test (RDE, test delle emissioni di guida reale), che verifica come i limiti legislativi per gli inquinanti non siano superati in caso di uso reale, e su questa procedura si sono basati i valori sempre più stringenti di Euro 6c e Euro 6d (con la parentesi Euro 6d-temp).

Per dare gradualità all'immissione delle norme, i vari tipi di Euro 6 hanno introdotto una graduale riduzione diminuzione delle tolleranze per il test RDE. La tolleranza si chiama Fattore di Conformità (CF), e nell'Euro 6e scende sia per i NOX che per il particolato. Per i NOX passa da 1,43 a 1,1, il che significa che se il limite è 100, prima il test RDE poteva arrivare a 143, mentre con il nuovo standard non può superare 110. Per il particolato, invece, passa da 1,5 a 1,34.

Euro 6e estenderà anche il Fuel and energy Consumption Monitoring (FCM) di Euro 6d, che registra il consumo reale di carburante/energia durante l'intero funzionamento del veicolo. Se con il precedente standard era obbligatorio per auto e veicoli commerciali leggeri, con Euro 6e il meccanismo arriverà anche sui veicoli pesanti N2.

La prima fase di Euro 6e, chiamata EA (nei documenti di immatricolazione troverete la sigla 36EA), prevede la riduzione una diminuzione delle tolleranze per il test RDE che abbiamo sopra esposto, ed entrerà in vigore per i modelli di auto omologati dall'1 settembre 2023 e per quelli immatricolati dall'1 settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025.

La seconda fase, chiamata EB, è più severa sulle strategie di emissione utilizzate durante le prove in fase di omologazione e nei test ISC (In-Service Conformity Tests), test a campione sulle auto in circolazione tesi a dimostrare il rispetto delle norme, e che sono già inseriti in Euro 6d.

In questa fase verranno anche inaspriti i cosiddetti fattori di utilità delle ibride plug-in, per dimostrare il reale contributo della trazione elettrica nel diminuire le emissioni e così ottenere informazioni più realistiche sulle emissioni di CO2 (per esempio, quando si viaggia in autostrada in modalità solo a benzina). In questa fase la distanza di riferimento passerà dagli 800 km di Euro 6d e Euro 6e EA a 2.200 km. La fase EB entrerà in vigore l'1 gennaio 2025 per le nuove omologazioni e l'1 gennaio 2026 per i veicoli di nuova immatricolazione.

Infine, la terza fase Euro 6e, chiamata EC, ritoccherà ulteriormente i fattori di utilità, aumentando la distanza di riferimento a 4.260 km.

La fase EC entrerà in vigore dall'1 gennaio 2027 per i modelli di nuova omologazione e dall'1 gennaio 2028 per quelli di nuova immatricolazione.

Come potete vedere, Euro 6e si sovrapporrà con Euro 7, che dovrebbe in teoria entrare in vigore dal primo luglio 2025 per le nuove omologazioni di auto e furgoni, ma a questo punto è la stessa Unione Europea a prevedere ritardi.