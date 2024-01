Non aspettatevi un'elettrica economica di Toyota, almeno per il momento

Se state cercando delle auto elettriche più economiche , potete consultare le nostre guide o in alternativa potete cercare tra le auto ibride economiche disponibili: ricordate che in soccorso arriva l' Ecobonus auto 2024 , che permette di abbattere i costi di una nuova vettura elettrica o ibrida.

Tra questi però non figura Toyota , che sembra non volersi inserire nel nuovo segmento di auto elettriche con un prezzo che si aggira tra i 20.000€ e i 25.000€.

A parlare della decisione di Toyota è stato Andrea Carlucci, il Vice Presidente della divisione Product and Marketing Management di Toyota Motor Europe, che ha dichiarato che ci deve essere un consistente abbassamento del costo delle batterie prima che un'auto elettrica compatta possa essere prodotta in maniera profittevole.

"Non possiamo raggiungere questo livello al momento" ha detto chiaramente, ma le sue parole lasciano uno spiraglio per il futuro: "Non ho detto che non abbiamo bisogno di un'offerta in quel segmento, ma sto solo analizzando la situazione attuale". Quindi, una situazione che non stravolgerà i piani di Toyota, che nel segmento A manterrà la Aygo X a benzina e che non cercherà un'alternativa a questa.

L'unica condizione che può modificare radicalmente i programmi di Toyota è un cambiamento drastico nel mercato, che, a detta di Carlucci, dovrebbe implicare un: "se vuoi rimanere nel mercato, devi andare in quella direzione". Per ora le attenzioni di Toyota sembrerebbero rivolte verso una delle sue auto più iconiche e vendute in Europa, la Yaris, che forse in futuro vedrà una versione interamente elettrica e non solo ibrida.