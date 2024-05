Taglio ai prezzi di moto e scooter elettrici NIU e assistenza migliore: ecco perché

NIU apre la sua prima filiale italiana a Milano, e sono diversi i motivi per cui gli utenti possono gioire. Innanzi tutto, significa che non è più necessario affidarsi solo agli importatori, ma la novità comporta anche un abbassamento dei prezzi e una migliore assistenza (a proposito, sapete come funziona la sospensione dell'assicurazione moto?).

Arriva NIU Technologies Italy

La novità era stata già annunciata a novembre 2023 all'EICMA, e ora è ufficiale. A Milano nasce la prima filiale italiana di NIU, NIU Technologies Italy. L'azienda cinese, che conta 3 milioni di utenti in 53 Paesi, ha infatti deciso di accelerare l'espansione in Italia ed effettuare un deciso cambio di passo.

Abbassamento dei prezzi, anche delle batterie

Gli utenti noteranno subito il taglio ai prezzi. NIU ha infatti deciso di riposizionare il brand sul nostro mercato con un taglio del 15% dei prezzi di tutta la gamma di veicoli elettrici, dai monopattini, a moto e scooter, per arrivare alle dirt bike. Non solo, ma anche le batterie subiranno una riduzione consistente. Per invogliare gli utenti, spaventati dai costi post-garanzia, NIU ha infatti deciso di azzerare i guadagni sulle batterie dei propri veicoli in modo da poterle vendere al prezzo più basso possibile. In pratica venderà le batterie al prezzo di costo.

La novità più importante riguarda però l'assistenza

C'è un'altra novità: la rete di assistenza. Con la nuova filiale italiana, NIU ha aperto un magazzino ad Agrate Brianza che consente un servizio post vendita migliore. Se infatti in precedenza i tempi di attesa per i ricambi e gli accessori erano un ostacolo non da poco, ora questo magazzino consentirà di fornire ricambi e accessori in tutta Italia in tempi molto più rapidi.

Arrivano due nuove moto, RQi e ZQi3

Infine, nel già ricco catalogo NIU che si compone di scooter elettrici come NQi, MQi e la serie UQi, tutti con batterie estraibili, e di monopattini elettrici KQi, arrivano due nuove moto elettriche, entrambe con batterie estraibili. RQi è una moto elettrica stradale da 7.500 W di potenza di picco con coppia di 450 Nm e velocità massima di 110 km/h. L'accelerazione da 0 a 50 km/h è di 2,9 secondi, mentre l'autonomia è di 100 km, con tempo di ricarica per la batteria da 36 Ah di quattro ore. Il costo? 7.999 euro.

XQi3 è invece una moto elettrica pensata per l'off-road cpn una potenza di picco di 8.000 W (grazie alla funzione Ultraboost) e coppia massima di 357 Nm. La velocità massima è di 45 km/h per la versione Road e di 75 km/h per la versione Wild. La batteria in questo caso è una unità LG da 32 Ah che garantisce un'autonomia di 90km. Per il prezzo, si parla di 5.999 euro.