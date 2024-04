Tutte le novità della Nissan Qashqai restyling 2024

Di seguito troverete le foto e i dati relativi agli interventi apportati alla Nissan Qashqai in occasione del restyling del 2024.

Indice

Nissan Qashqai restyling 2024: le modifiche al design esterno

I fari , dalle linee ancora più nette, sono dotati di un modulo abbagliante abbinato a un'unità ancora più piccola per una distribuzione più ampia ed efficace del fascio luminoso. Dietro troviamo invece gruppi ottici con lenti trasparenti che presentano una nuova composizione delle luci al loro interno.

Il restyling ha portato alla Nissan Qashqai un frontale completamente rivisto, con linee taglienti e una griglia che ricorda le antiche armature dei samurai giapponesi. La mascherina è composta da decine di elementi tridimensionali di colore nero lucido con dettagli in cromo satinato per gli elementi situati sotto i fari.

Nissan Qashqai restyling 2024: le modifiche agli interni

Gli interni della Nissan Qashqai restyling 2024 sono diventati più eleganti: gli allestimenti top di gamma presentano infatti inserti in Alcantara su cruscotto, braccioli delle portiere, parte superiore della console centrale e ginocchiere. Senza dimenticare i motivi decorativi nella zona del cambio e sopra il cassetto portaoggetti e nuovi rivestimenti per i sedili.

Dall'allestimento N-Connecta c'è una nuova illuminazione ambientale mentre sulla N-Design spiccano i sedili in pelle nera trapuntata con inserti in Alcantara e scritta "Qashqai" in rilievo sotto il poggiatesta.