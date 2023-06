Nissan punta a diminuire gli incidenti con un nuovo ed avanzato sistema di supporto alla guida

Il sistema si chiama ProPilot e potrebbe debuttare entro la fine del 2025 . Nello specifico, il nuovo meccanismo utilizzerà ciò che Nissan definisce "percezione della verità sul terreno" al fine di mappare l'ambiente circostante. Per fare ciò, l'auto impiegherà una suite di sensori più ampia rispetto alle sole telecamere: nello specifico, saranno presenti sensori Luminar insieme a radar e telecamere per consentire il riconoscimento istantaneo degli oggetti. Questi tre tipi di sensori si completeranno a vicenda per ottenere i migliori risultati.

Gli incidenti automobilistici spesso sono causati dalla distrazione degli esseri umani. In tal senso, i sistemi di assistenza alla guida potrebbero contribuire a ridurre il numero o quantomeno la gravità dei sinistri. Tutte le case automobilistiche, quindi, si stanno impegnando per implementare tali sistemi, tra cui Nissan . L'azienda, infatti, sta lavorando su un pacchetto avanzato di assistenza alla guida in grado di comprendere l'ambiente circostante all'auto e di aiutare i conducenti ad adottare decisioni che possono salvare la vita.

Il sistema funzionerà in maniera piuttosto semplice. La tecnologia, infatti, è in grado di rilevare la forma e la distanza dagli oggetti, nonché la struttura dell'area circostante il veicolo, in tempo reale, con un elevato grado di precisione. Nissan afferma che le auto potranno analizzare queste informazioni, trarre conclusioni e avviare automaticamente operazioni di prevenzione delle collisioni. Sebbene funzioni in modo simile all'Autopilot di Tesla, il ProPilot di Nissan non mira a guidare in modo autonomo, ma solo a supportare le decisioni dei conducenti e, si spera, a correggere i loro errori. Infine, sarà in grado anche di rispondere concretamente ad una situazione improvvisa: ad esempio, il sistema può applicare freni a pieno regime in circostanze pericolose e rilasciarli quando il rischio potenziale è stato evitato