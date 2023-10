Nissan Hyper Force Concept: le foto e i dati

Indice

Nissan Hyper Force Concept: stile e aerodinamica

Il cofano anteriore e il diffusore posteriore sono pensati per ottimizzare i flussi d'aria, le alette anteriori, i parafanghi anteriori e le estremità dell'ala posteriore hanno una funzionalità attiva mentre i cerchi in carbonio hanno un disegno che favorisce l' aerodinamica e il raffreddamento dei freni.

Nissan Hyper Force Concept: gli interni

Nissan Hyper Force Concept: motore e batteria

Nissan Hyper Force Concept: le modalità di guida

Sono due le modalità di guida della Nissan Hyper Force Concept: R ("racing") e GT ("gran turismo"). L'interfaccia utente, realizzata in collaborazione con Polyphony Digital (gli inventori del videogioco Gran Turismo), cambia colore e visualizzazione ed è progettata per fornire in tempo reale tutte le informazioni necessarie per il pilota.

In modalità R l'abitacolo si illumina di rosso, i pannelli sul cruscotto si estendono verso i sedili e quattro schermi attorno al volante indicano l'aderenza e la temperatura degli pneumatici, la pressione dell'aria, la temperatura dei freni e la distribuzione della potenza.

In modalità GT l'abitacolo si illumina di blu, gli schermi che circondano il volante si allontanano e si combinano fra loro.