NIssan imbocca la strada per il futuro con le batterie allo stato solido

Il settore automotive sta vivendo un periodo di grande fermento con l'affermazione, sempre più consistente, dei veicoli elettrici. E in questo segmento sappiamo che la tecnologia basata sulle batterie allo stato solido sta facendo strada. Anche Nissan ci crede molto.

Le batterie allo stato solido rappresentano la nuova frontiera tecnologica per l'immagazzinamento di energia elettrica utile alle auto. Abbiamo visto come questa tipologia di batteria risulta molto più efficiente rispetto a quelle allo stato liquido, come le attuali batteria agli ioni di litio per fare un esempio, visto che offrono una capacità nettamente più grande.