La nuova Nio ET5 Touring ha grandi ambizioni: BMW e Mercedes nel mirino

Come altri produttori cinesi di auto elettriche, anche Nio si sta preparando per aggredire l'Europa con i suoi modelli, ma la strategia del marchio è molto più profonda e differenziata. Oltre a essersi infatti proposto nei mercati del Nord Europa, come Norvegia, Germania e Danimarca, il brand di lusso è infatti caratterizzato dalle sue battery swap station, ovvero la possibilità di noleggiare la batteria del veicolo e cambiarla in stazioni automatizzate invece di doverla ricaricare (ecco cosa sono le batterie allo stato solido). Risultato? Invece di attendere 20 minuti bastano 5 minuti per fare il pieno. Ora il gigante cinese sta per lanciare nel nostro continente due modelli per famiglie, ET5 Touring e ET6, basate sulla piattaforma NT 2.0 di nuova generazione di Nio. La ET5 Touring è il primo smart tourer elettrico dell'azienda ed è basato sulla nota ET5 lanciata nel 2021, ma offre più funzionalità e spazio abbinate a un design sportivo e filante, che, almeno visto dal retro, ricorda vagamente una Porsche Taycan Cross Turismo.

L'ET5 Touring misura 4.790 mm di lunghezza, 1.960 mm di larghezza e 1.499 mm di altezza, con un passo di 2.888 mm ed è dotata di un tetto apribile panoramico in vetro monopezzo che misura ben 1,35 m², dotato di oscuramento intelligente e protezione fino al 99,99% dei raggi UV dannosi e dell'80% di isolamento dal calore. Come ogni modello Nio, sopra il parabrezza abbiamo il sensore anteriore Watchtower, che fonde LiDAR e telecamere con la linea del tetto del veicolo. Il veicolo vanta un coefficiente Cx di 0,25, e se Nio non ha diffuso i dettagli del motore, sappiamo che lo scatto da 0 a 100 km/h è di appena 4,0 secondi. Questo ci fa pensare che le motorizzazioni saranno le stesse della ET5, con 2 motori elettrici per una trazione AWD e una potenza di 204 CV quello anteriore e di 286 CV per quello posteriore, per una potenza complessiva di 490 CV e un picco di coppia di 700 Nm.

Le batterie disponibili sono tre: un pacchetto standard da 75 kWh con un'autonomia stimata di 435 km, una variante a lungo raggio da 100 kWh con una capacità di 560 km e un'opzione BaaS (batteria-as-service) che consente agli utenti di abbonarsi a diverse capacità in base alle loro esigenze. All'interno, si nota immediatamente il tablet centrale per controllare i sistemi di infotainment, con ampio spazio a disposizione sia per guidatore e passeggero anteriore che per gli occupanti del divano posteriore. Ampia la capacità di carico, in previsione della destinazione d'uso del veicolo, con un vano che arriva a 1.300 litri e un vano anteriore a filo con il cofano da 42 litri. Non mancano poi numerose tasche e vani per tutto l'abitacolo.

Dal punto di vista tecnologico, si apprezzano l'impianto audio surround 7.1.4 e il sistema PanoCinema, che offre un'esperienza notturna molto particolare grazie alle combinazioni di illuminazione ambientale, e per chi vuole di più Nio offre gli occhiali NIO Air AR opzionali che permettono di vivere un'esperienza da cinema, come se si guardasse uno schermo da 201 pollici posizionato a sei metri di distanza. Ovviamente non manca un'ampia serie di aiuti alla guida, ben 23, coadiuvati dal sistema Nio Aquila Super Sensing, composto da una gamma di 33 sensori ad alte prestazioni in combinazione con il sensore LiDAR a gamma ultralunga e ad alta risoluzione.