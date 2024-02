Obbligo di assicurazione per i veicoli elettrici leggeri: Nilox presenta un nuovo monopattino

In Italia i monopattini elettrici dovranno essere dotati di RC obbligatoria. In tal senso, il decreto attuativo è atteso entro la fine di marzo: dunque, occorrerà ancora attendere per conoscere le regole operative e le modalità di questa nuova assicurazione. In questo contesto, si sta muovendo Nilox, che ha presentato un monopattino elettrico che rispetterà le disposizioni del nuovo codice della strada. Difatti, il nuovo modello off-road anticipa gli effetti della normativa con la presenza del portatarga sul parafango, necessario per dotare i mezzi di targa identificativa.

Entrando nei particolari, il punto di forza del nuovo monopattino sono gli pneumatici fat da 10" carrozzati, che insieme alla forcella ammortizzata offrono migliori prestazioni di assorbimento degli urti e garantiscono maggiore stabilità e comfort durante la guida. Passando ad altre specifiche, è presente un motore da 350 W ed una batteria da 36V 10Ah, che garantisce 40 km di autonomia massima con una ricarica di 7 ore. Il modello off-road è declinato in tre versioni ispirate ad esemplari di animali caratterizzati da un forte legame con la terra.

Il verde militare delle manopole e del parafango è il colore che contraddistingue Nilox Lizard, mentre il color sabbia caratterizza il modello Viper e il rosso risalta nel modello Ant. Tutti e tre sono disponibili a un prezzo al pubblico consigliato di 599,95€.