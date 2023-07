Disponibili in Italia i nuovi Navee V40 Pro e V50, con un'offerta lancio veramente ghiotta

Navee lancia oggi in Italia due nuovi monopattini elettrici, V40 Pro e V50, che offrono potenze fino a 650 W e autonomie fino a 40 km, oltre a distinguersi per le dotazioni di sicurezza. Andiamo a scoprirli, e visto che siamo in ambito mobilità sostenibile vi ricordiamo anche la nostra selezione di bici elettriche.