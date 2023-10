Anche il gruppo BMW adotterà la porta di ricarica dei Supercharger

L'avvento delle auto elettriche ha creato una serie di complicazioni non da poco. Non solo i proprietari di questa tipologia di veicoli devono comprendere la differenza tra corrente alternata e continua, ma anche raccapezzarsi tra le varie porte di ricarica. E la scelta non ricade su di loro, ma sui produttori di auto.

In Europa, dopo un'iniziale espansione dello standard CHAdeMO, per la ricarica veloce in corrente continua si è affermata la porta CCS2, e a scanso di cataclismi difficilmente prevedibili, questa è la porta che gli utenti del Vecchio Continente troveranno su tutti i loro veicoli (anche Tesla).

Ma negli Stati Uniti lo scontro è ancora aperto, e si sta orientando in favore di Tesla. Il produttore americano infatti, nella sua lungimiranza, in questi anni ha sviluppato sul territorio americano la sua rete di ricarica Supercharger in maniera eccellente, tanto da non avere eguali. Per dare qualche numero, nel mondo ci sono 45.000 stazioni Supercharger, 22.000 delle quali solo negli Stati Uniti (e di queste 12.000 sono aperte a veicoli non-Tesla).

E soprattutto nessun concorrente offre una soluzione che funziona altrettanto bene. A questo punto però c'è un problema: negli Stati Uniti non c'è uno standard affermato, e se la porta CCS1 è quella più popolare sui veicoli, le Tesla e i Supercharger su territorio americano adottano dal 2019 lo standard proprietario NACS (North American Charging Standard, attualmente in fase di standardizzazione come SAE J3400 e noto anche come standard di ricarica Tesla). Qui sotto potete vedere la differenza tra una presa CCS2 (a sinistra) e una presa NACS (a destra).